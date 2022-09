Bakal Tampil di Soundrenaline 2022, Isyana Sarasvati Pastikan Tampil Beda dari Gelaran Sebelumnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isyana Sarasvati akan tampil di Soundrenaline yang akan digelar pada November 2022.

Sudah tiga kali tampil di festival musik tersebut, Isyana memastikan bahwa tahun ini akan tampil berbeda dari sebelum-sebelumnya.

Sebab, tahun ini ia akan tampil membawakan konsep yang mengurus genre rock berbeda dengan yang sebelumnya lebih pop.

"Ya yang berbeda ini kali ketiga di Soundrenaline, udah beda dari isyana sebelumnya," ucap Isyana Sarasvati di Hard Rock Cafe, Sudirman Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2022).

"Sekarang udah bisa kibas-kibas rambut (headbang) yaaa," ucapnya.

Isyana mengatakan bahwa sejak sebelum pandemi ia mulai mengusung genre baru dalam musiknya, namun sayangnya tertahan oleh pandemi saat ingin dirilis.

"Awalnya (sisi progresif) udah ada sejak sebelum pandemi tapi pas pandemi malah ketahan," ungkap Isyana.

Ravel Junardy sebagai pihak dari promotor ingin membawa semangat Soundrenaline sebagai festival musik tertua di Indonesia.

"Kami sengaja membawa Soundrenaline 2022 ke Jakarta, seperti pada tahun 2002 silam," kata Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment, Promotor Soundrenaline 2022.

Dalam Soundrenaline 2022 ini akan hadir musisi internasional yakni Neck Deep, FKJ, Mono, Plain White Ts, dan lainnya yang diumumkan secara berkala.

Adapun musisi lokal yakni Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The SIGIT, St Loco, Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgekill, Rock N Roll Mafia, Isyana Sarasvati, DeadSquad, Tiket, Potret, Ndarboy Genk, Indra Lesmana Project, D'Cinnamons, The Prediksi, dan lainnya.

Rencananya Soundrenaline 2022 bakal diadakan pada 26 dan 27 November di Ecopark, Ancol, Jakarta.

Tiket Soundrenaline 2022 mulai dijual pada 28 November di Tokopedia dengan harga mulai Rp 588 ribu hingga Rp 1,8 juta.