Chord Agresif - Evo, Kunci Gitar D, Lirik: Takkan Kubiarkan Menunggu di Sini

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar Agresif dari band Evo, kunci gitar dari D, lirik reff Takkan Kubiarkan Menunggu di Sini.

Chord Gitar Agresif - Evo:

Intro: D...

D

Aku… Tak pernah menyadari

Takkan ada waktu datang padaku

D

Diriku… Pun tak pernah perduli

A

Semua yang kulakukan itu hanya mimpi

Reff:

G D

Takkan kubiarkan menunggu disini

G D

Cukup aku menunggu

G E A

Kan kuberikan semua yang ku miliki untukmu

A#

Ah ah ah

D

Come inside of me

D

Bila… Kamu mau mengerti

Takkan pernah aku hancurkan diri

D

Tak mudah tuk… Berikan hati ini

A

Semua yang kulakukan itu pasti

Reff :

G D

Takkan kubiarkan menunggu disini

G D

Cukup aku menunggu

G E A

Kan kuberikan semua yang ku miliki untukmu

A#

Ah ah ah

D

Come inside of me

Musik : D...

G E A

Reff :

G D

Takkan kubiarkan menunggu disini

G D

Cukup aku menunggu

G E A

Kan kuberikan semua yang ku miliki untukmu

A# C

Ah ah ah Aooow

D

Come inside of me

D...

Come inside of me

Come inside of me

Come inside of me

Come inside of me

