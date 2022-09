Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu dalam Hatiku - Juliette: Kau Membuat Aku Terbayang

TRIBUNNEWS.COM - Selalu dalam Hatiku merupakan lagu Juliette yang dirilis pada tahun 2018.

Juliette merupakan band terobosan program musik Kentucky Fried Chicken yang bertajuk "KFC Music Hit List".

Kini, Juliette beranggotakan Zoe (vokal), Ale Andri (gitar) dan Sevri Hadis (drum).

Berikut chord gitar dan lirik lagu Selalu dalam Hatiku dari Juliette:

Intro : C..E..Am..Gm C

F..F G C..Am G

C E

Baru saja berjumpa

Am Gm C

dan sungguh belum lama..

F Dm G F G

tapi aku merasakan rindu..

C E

Mungkin ini namanya

Am Gm C

cinta luar biasa..

F Dm G

cinta itu tak lain padamu..

Reff :

C E Am

Kau membuat aku terbayang

Gm C F

di saat siang dan malam

Em Am Dm

hanya kau yang selalu

G (C)

ada dalam hatiku

C E Am

..Bukan rayuan biasa

Gm C F

atau rayuan berbisa

Em Am Dm

tapi memang kau yang

G C F G

selalu dalam hatiku..

C E

Mungkin ini namanya

Am Gm C

cinta luar biasa..

F Dm G

cinta itu tak lain padamu..

Reff :

C E Am

Kau membuat aku terbayang

Gm C F

di saat siang dan malam

Em Am Dm

hanya kau yang selalu

G (C)

ada dalam hatiku

C E Am

..Bukan rayuan biasa

Gm C F

atau rayuan berbisa

Em Am Dm

tapi memang kau yang

G (C)

selalu dalam hatiku..



Musik : C..F G [2x]

C..E..Am..Gm C

F..F G C Am G

Reff :

C E Am

Kau membuat aku terbayang

Gm C F

di saat siang dan malam

Em Am Dm

hanya kau yang selalu

G (C)

ada dalam hatiku

C E Am

..Bukan rayuan biasa

Gm C F

atau rayuan berbisa

Em Am Dm

tapi memang kau yang

G (C)

selalu dalam hatiku..

Outro : C..E..Am..Gm C

F..F G

C..E..Am..Gm C

F..F G C..F G C..

