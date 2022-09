Dua Tahun Tertunda, Soundrenaline Kembali Hadir Tahun Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Festival musik Soundrenaline akan digelar tahun ini setelah dua tahun tertunda akibat pandemi Covid-19.

Ravel Junardy sebagai pihak dari promotor ingin membawa semangat Soundrenaline sebagai festival musik tertua di Indonesia.

"Kami sengaja membawa Soundrenaline 2022 ke Jakarta, seperti pada tahun 2002 silam," kata Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment, Promotor Soundrenaline 2022 di Hard Rock Cafe, Jakarta, Rabu (28/9).

Hal itu diamini oleh Stevi Item, gitaris dari band Deadsquad yang akan meramaikan gelaran musik tersebut.

Ia menyebut Soundrenaline sebagai lebarannya band Indonesia sejak dulu, sebab akan jadi tempat berkumpulnya band-band besar.

"Soundrenaline itu hyat gue legend yaa ini kan start 2002 udah jadi festival wajib untuk penikmat musik di Indonesia. Buat gue tuh Soundrenaline lebaran anak band karena lebih massive dan lebih luas yaaa," tutur Stevi Item.

"Buat Deadsquad yaa karena ini metal jadi lomen yang pas buat ngenalin musik metal ke festival yang penontonnya beragam," bebernya.

Dalam Soundrenaline 2022 ini akan hadir musisi internasional yakni Neck Deep, FKJ, Mono, Plain White Ts, dan lainnya yang diumumkan secara berkala.

Adapun musisi lokal yakni Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The SIGIT, St Loco, Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgekill, Rock N Roll Mafia, Isyana Sarasvati, DeadSquad, Tiket, Potret, Ndarboy Genk, Indra Lesmana Project, D'Cinnamons, The Prediksi, dan lainnya.

"Soundrenaline 2022 penuh inovasi dan kolaborasi, salah satunya dengan Majelis Lucu Indonesia, dan seniman lain," ucap Desy Bachir, CMO Samara Media Entertainment.

Rencananya Soundrenaline 2022 bakal diadakan pada 26 dan 27 November di Ecopark, Ancol, Jakarta.

Tiket Soundrenaline 2022 mulai dijual pada 28 November di Tokopedia dengan harga mulai Rp 588 ribu hingga Rp 1,8 juta.