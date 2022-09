Hugh Jackman Kembali Perankan Wolverine di Deadpool 3

TRIBUNNEWS.COM - Ryan Reynolds umumkan bahwa Deadpool 3 akan tayang di bioskop 6 September 2024 mendatang.

Pemeran Deadpool tersebut mengumumkan teaser tersebut melalui sosial medianya.

Dalam video tersebut Ryan duduk di sofa dengan mengungkapkan kesedihannya karena telah melewatkan D23.

D23 pada awal September ini tak ada pengumuman sama sekali tentang Deadpool.

Saat tengah berbicara, Hugh Jackman berjalan di belakang Ryan.

Lalu, Ryan bertanya, apakah Hugh mau bermain film di Deadpool lagi.

"Ya, Tentu," ucap Hugh singkat.

Seperti diketahui, Hugh merupakan aktor yang bermain sebagai Wolverine.

Wolverine juga kisahnya telah selesai di film Logan beberapa tahun lalu.

Sepertinya, film Deadpool 3 ini jadi film yang patut ditunggu, karena bagaimana bisa, Wolverine yang sudah mati, bisa ada di dunia Deadpool.

Teaser tersebut ditutup dengan lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You.

Namun, ada lirik yang diplesetkan jadi 'I always love Hugh'.

(Tribunnews.com, Renald)