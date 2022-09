Kevin Sanjaya Hadiri Pesta Ulang Tahun Hary Tanoe, Nampak Serasi dengan Valencia Tanoe

TRIBUNNEWS.COM - Ayah Valencia Tanoesoedibjo, Hary Tanoesoedibjo baru saja merayakan ulang tahun yang ke-57 pada 26 September 2022, lalu.

Pebulu tangkis ganda putra, Kevin Sanjaya turut hadir dalam perayaan ulang tahun sang calon mertua.

Momen kebahagiaan itu diabadikan melalui unggahan Instagram Valencia Tanoesoedibjo.

Dalam momen tersebut, Kevin Sanjaya terlihat mendampingi Valencia Tanoesoedibjo.

Kevin Sanjaya yang hadir mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu, tampak serasi dengan keluarga Valencia Tanoesoedibjo.

Keduanya pun nampak kompak memakai pakaian dengan warna putih senada.

Beberapa foto kebersamaan Kevin dengan keluarga Valencia terlihat dalam unggahan Instagram @valenciatanoe, Selasa (27/9/2022).

"Thru thick and thin - literally and figuratively.

Celebrating dad’s 57th.

(Melalui tebal dan tipis, secara harfiah dan kiasan, merayakan ulang tahun ayah ke-57)," tulis Valencia.