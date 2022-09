Lirik dan Terjemahan Lagu Under The Influence - Chris Brown, Viral di TikTok: Baby You Can

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Under The Influence yang dinyanyikan oleh Chris Brown.

Chris Brown merupakan seorang penyanyi R&B asal Amerika Serikat.

Lagu Under The Influence dirilis pada 2019, namun kembali viral di FYP TikTok versi sped up.

Kembali viral, karena banyak pengguna TikTok yang menggunakan lagu Under The Influence ini sebagai backsound dalam membuat video konten.

Simak lirik lagu Under The Influence yang dinyanyikan oleh Chris Brown:

(Verse 1)

Get up, get up

Kiddominant on the beat, better run it back

Fuckin' Robitussin

I don't know why this shit got me lazy right now, yeah

Can't do Percocets or Molly

I'm turnin' one, tryna live it up here right, right, right

(Chorus)

Baby, you can

Ride it, ooh, yeah

Bring it over to my place

And you be like

"Baby, who cares?"

But I know you care

Bring it over to my place

You don't know what you did, did to me

Your body language speaks to me

I don't know what you did, did to me

Your body language speaks to me

(Verse 2)

I can make it hurricane on it

Hunnid bands, make it rain on it

Tie it up, put a chain on it

Make you tattoo my name on it, oh

Make you cry like a baby, yeah

Let's GoPro and make a video, yeah

Make you cry like a baby, yeah

Let's GoPro and make a video

Oh, yeah, yeah, yeah, yeah

(Chorus)

Baby, you can

Ride it, ooh, yeah

Bring it over to my place

And you be like

"Baby, who cares?"

But I know you care

Bring it over to my place

You don't know what you did, did to me

Your body lightweight speaks to me

I don't know what you did, did to me

Your body lightweight speaks to me