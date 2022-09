Chord Gitar dan Lirik Lagu Slenco - Cak Diqin dan Ami Ds

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Slenco dari Cak Diqin dan Ami Ds.

Lagu Slenco dirilis tahun 2000 lalu oleh Muhammad Sodiqin atau Cak Diqin.

Slenco juga masuk dalam IMC Records

Slenco - Cak Diqin dan Ami Ds

Intro : E A C A F C E A

A

mas kangmas namine sinten

D

sakniki dintene Sabtu

F A

mas kangmas kesah teng pundi

C E

sapi kulo pun manak pitu

A

duh aduh njenengan pripun

D

sakniki pun mboten ngalor

F A

dene menopo kok wangsul ngidul

C A

kulo niki namine sinten

Int. C E A F E A

Reff:

Am

aduh kok njengkelke

Dm Am

dijak ngendikan kok mrono mrene

F Dm

ndadi ora karuan

E Am

estunipun menopo saliwang

Am

kulo mboten udud

Dm Am

rumiyin kulo teng Suroboyo

F Dm

kapan dino Jemuah

E Am

kulo mbenjing badhe tindak pundi

A

ping kuping walah opo jamur

D

ora mungkin mripatku lamur

F A

penak meneng ora caturan

C A

memang aku ganteng tiada tandingan

