TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Queen Of The Hearts - Pamungkas.

Lagu Queen Of The Hearts ini diciptakan oleh Pamungkas, dan dirilis pada 1 Agustus 2021.

Masuk dalam album Solipsism, lagu Queen Of The Hearts ini sangat nyaman didengarkan.

Lagu Queen Of The Hearts ini mengisahkan tentang seseorang sangat kagum dengan perempuan yang ia cintai.

Tak hanya kagum, secara tiba-tiba sosok perempuan itu datang dan mampu memenangkan hatinya.

Lirik dan terjemahan lagu Queen Of The Hearts - Pamungkas

Taking a walk like a champ in the night

I walk slow but I never walk back

Having a talk with you in my mind tonight

You worry so much as if the world is ending

Don’t you know

Don’t you know you’re better

Than you think you are

Don’t you know

Don’t you know you’re better

Than you think you are

Queen of the hearts

Queen of the hearts

You won me over

You’re the queen of the hearts

Seeing your creation over a tech application

One two three four, did I say I adore you before?

Your poetic mind, I can listen to you for hours

Like a valentine, darling you talk like flowers