Lirik Lagu All Out Of The Love - Air Supply Lengkap dengan Terjemahan, Single Populer Tahun 80-an

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu All Out Of The Love yang dipopulerkan oleh Air Supply.

Single Air Supply berjudul All Out Of The Love rilis Februari tahun 1980.

Air Supply adalah grup soft rock asal Australia beranggotakan dua orang bernama Graham Russell dan Russell Hitchcock.

Lagu All Out Of The Love merupakan lagu balad pop yang populer pada tahun 80-an.

Bahkan memasuki era tahun 2000, All Out Of The Love masih sering didengarkan.

Banyak penyanyi yang menyanyikan dengan versi akustik, dan me-remake lagu tersebut.

Baca juga: Lirik Lagu Im In Love With a Monster - Fifth Harmony dengan Terjemahannya, Sempat Viral di TikTok

Simak lirik lagu All Out Of The Love - Air Supply dan terjemahannya berikut ini:

Lirik Lagu All Out Of The Love - Air Supply

I'm lying alone with my head on the phone

Thinking of you till it hurts

I know you're hurt too but what else can we do?

Tormented and torn apart

I wish I could carry your smile and my heart

For times when my life seems so low

It would make me believe what tomorrow could bring

When today doesn't really know, doesn't really know

CHORUS

I'm all out of love, I'm so lost without you

I know you were right believing for so long

I'm all out of love, what am I without you

I can't be too late to say that I was so wrong

I want you to come back and carry me home

Away from this long lonely nights

I'm reaching for you, are you feeling it too

Does the feeling seem oh so right

And what would you say if I called on you now

And said that I can't hold on

There's no easy way, it gets harder each day

Please love me or I'll be gone, I'll be gone

I'm all out of love, I'm so lost without you

I know you were right believing for so long

I'm all out of love, what am I without you

I can't be too late to say that I was so wrong

Oh, what are you thinking of?

What are you thinking of?

Oh, what are you thinking of?

What are you thinking of?

I'm all out of love, I'm so lost without you

I know you were right believing for so long

I'm all out of love, what am I without you

I can't be too late to say that I was so wrong

I want you to come back and carry me home

Terjemahan:

Berbaring sendiri sambil kupegang gagang telepon

Memikirkanmu hingga terasa sakitnya

Aku tahu kau juga rasakan sakit tapi apalagi yang bisa kita lakukan?

Tersiksa dan hancur luluh

Andai bisa kubawa senyummu dan hatiku

Karena di saat-saat hidupku terasa tak berdaya

Senyummu 'kan membuatku percaya akan ada hari esok

Ketika sama sekali tak ada jawaban hari ini

CHORUS

Aku benar-benar kehilangan cinta, aku sungguh tersesat tanpamu

Aku tahu kau benar saat sekian lama meyakini

Aku benar-benar kehilangan cinta, apa jadinya diriku tanpamu

Tak bisa kutunda lebih lama tuk katakan bahwa aku memang salah

Kuingin kau kembali dan mengajakku pulang

Menjauh dari malam-malam sepi yang panjang ini

Kurentangkan tangan padamu, apakah kau juga merasakannya?

Apakah perasaan terasa begitu benar

Dan apa yang akan kau katakan jika kutelepon dirimu sekarang

Dan katakan bahwa aku tak mampu bertahan

Tak ada jalan mudah, semakin hari semakin sulit

Cintailah aku atau aku kan pergi

Oh, apa yang sedang kau pikirkan?

Apa yang sedang kau pikirkan?

Aku benar-benar kehilangan cinta, aku sungguh tersesat tanpamu

Aku tahu kau benar saat sekian lama meyakini

Aku benar-benar kehilangan cinta, apa jadinya diriku tanpamu

Tak bisa kutunda lebih lama tuk katakan bahwa aku memang salah

(Tribunnews.com/Safira)