Chord Gitar dan Lirik Lagu Teman Apa Teman - Juliette: Ini Tak Biasa Tatap Matanya

TRIBUNNEWS.COM - Teman Apa Teman merupakan lagu Juliette yang dirilis pada tahun 2007.

Juliette merupakan band terobosan program musik Kentucky Fried Chicken yang bertajuk "KFC Music Hit List".

Kini, Juliette beranggotakan Zoe (vokal), Ale Andri (gitar) dan Sevri Hadis (drum).

Berikut chord gitar dan lirik lagu Teman Apa Teman dari Juliette:

Intro: G C G F

C G F

ada yang tlah berbeda

G C G F

tak ibarat biasa caramu berkata

G C G F

tak lagi halus lembut

G C G F

menyapa telinga seperti dahulu

Em Am

ada apa sebenarnya

Em Am

dengan perasaanmu

Em Am

apa ada yang salah

Dm G

dari caraku memperlakukan dirimu

C G F

sungguh saya cemburu

G C G F

saat kau sapa dia di depan mataku

G C G F

ingin rasanya aku

G C G F

berlari dan coba memaki dirimu

(*)

Em Am

sungguh saya kecewa

Em Am

tak tahu bagaimana

Em Am

haruskah kurelakan

Dm

yang pernah terjadi

G

tinggalkan dirimu

Reff:

F

ini tak biasa tatap matanya

C

buatku jadi gila

F Dm

kau dan dia mengaku saja

Am G

teman apa teman

F

cara bicaranya sungguh berbeda

C

seakan punya salah

F Dm

kau dan dia mengaku saja

Am G

teman apa teman

Intro: F C Dm Am G

Kembali ke : (*)

Reff

