Chord Gitar Kepastian Darimu - Stinky feat Yoda Idol: Dan Bila Kau Ingin Aku Selalu di Sini

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Kepastian Darimu yang dipopulerkan oleh grup musik Stinky featuring Yoda Idol.

Lagu Kepastian Darimu ditulis oleh Irwan Batara.

Lagu ini dirilis pada 2018 dan dimuat dalam album Stinky bertajuk sama.

Kepastian Darimu - Stinky feat. Yoda Idol

Capo fret 2

Intro : Am

F G C ~ -G

C Em7 A

Di sini diriku menatap matamu

Dm G

Bertanya apakah kau masih ~

C Em7 A

menginginkan aku s'lalu di hatimu

Dm G

Melewati waktu bersama ~

Dm Em

Jawablah agar aku mengerti

F G

Melepasmu pergi ataukah menanti

Reff :

C -Em F

Dan bila kau ingin aku selalu di sini

-Em Dm

Meminta agar aku jangan pergi

G C G

Menunggu sampai hatimu kembali ~

C -Em F

Harusnya kau beri aku janji yang pasti

-Em Dm

Agar aku bisa menjaga hati

G C

Menanti engkau di sini

Int. C F G

C A A/C#

Masihkah dirimu menginginkan aku

Dm G

Melewati waktu bersama

Dm Em

Jawablah agar aku mengerti

F G A

Melepasmu pergi ataukah menanti huwoo

Song : D -A/C# Bm Em -D A

D -A/C# Bm Em -D C A

Reff :

D D-Em -F#m-G

Dan bila kau ingin aku selalu di sini

-F#m Em

Meminta agar aku jangan pergi

A D A

Menunggu sampai hatimu kembali ~

D -F#m G

Harusnya kau beri aku janji yang pasti

-F#m Em

Agar aku bisa menjaga hati

A D

Menanti engkau di sini

Outro : D E G A D

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Teman Apa Teman - Juliette: Ini Tak Biasa Tatap Matanya

Baca juga: Chord Gitar Surat Undangan - Poppy Mercury: Suratku Engkau Balas dengan Undangan

(Tribunnews.com)