Chord Gitar Sembilu Berbisa (Romantika Airmata) - Iwan Salman

Ilustrasi Chord gitar - Berikut chord gitar Sembilu Berbisa (Romantika Airmata) dari Iwan Salman dimainkan dari kunci Am dengan lirik manisnya sebentar cuma derita sepanjang masa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Sembilu Berbisa dari Iwan Salman.

Chord gitar Sembilu Berbisa (Romantika Airmata) dimainkan dari kunci Am.

Kunci Gitar Sembilu Berbisa (Romantika Airmata) - Iwan Salman

Am

manisnya.. sebentar cuma

G

derita.. sepanjang masa

Dm E F

tak pasti.. entah dimana salahku..

[Intro] Am..G..Dm E Am..

Am

bertahun..

E

menjalin cinta seindahnya pelangi

F

patah sayap namun kugagahi jua

E

demi janji-janjiku padamu sayang..

Am

kelembah..

E

penuh duri dan api aku tempuhi

F

demi kesucian cinta yang pertama

E

rela ku harungi semuanya kasih..

F G Am

tak mungkin ku lupakan segalanya..

F G Am

sewaktu berseminya dua cinta..

*)

Dm G

sayangnya impian..

E F

tak seindah kenyataan..

C G

bayangan gerhana..

Am

melaburi cinta kita..

Dm G

gemilang asmara..

E F

bagai sembilu berbisa..

C G

menusuk hatiku..

F E

menitiskan air mataku.. woho..

[Reff]

Am

kemana.. arah janjimu

G

kemana.. hilang kasihmu

Dm

hidupku.. di hempas badai

Am (Am-G-C-Am)

gelora rindu..

Am

manisnya.. sebentar cuma

G

derita.. sepanjang masa

Dm E F

tak pasti.. entah dimana salahku..

[Musik] Am G F Am..

F..Am..F..Dm G

F E Am..

*)

Dm G

sayangnya impian..

E F

tak seindah kenyataan..

C G

bayangan gerhana..

Am

melaburi cinta kita..

Dm G

gemilang asmara..

E F

bagai sembilu berbisa..

C G

menusuk hatiku..

F E

menitiskan air mataku.. woho..

[Reff]

Am

kemana.. arah janjimu

G

kemana.. hilang kasihmu

Dm

hidupku.. di hempas badai

Am (Am-G-C-Am)

gelora rindu..

Am

manisnya.. sebentar cuma

G

derita.. sepanjang masa

Dm E F

tak pasti.. entah dimana salahku..

[Outro] Am G F..Am..

