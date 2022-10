Hanin Dhiya Rilis Single Bertahan Tanpa Arah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hanin Dhiya baru saja merilisi single original terbarunya yang berjudul Bertahan Tanpa Arah.

Single tersebut diciptakan oleh Hanin Dhiya, Marco Steffiano, Joshua Kunze, Adrian Rahmat Purwantu dan Jessilardus Mate.

Selain itu SEEK didapuk menjadi tim produksi lagu, SEEK sendiri memiliki track records bekerja bersama Raisa dan Mahalini.

Hanin menjelaskan cerita di balik lagu ‘Bertahan Tanpa Arah’ yang berisi tentang kesedihan, kekecewaan dan kebingungan.

“Makna keseluruhannya adalah tentang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Hati yang tadinya terkunci sekarang jadi terbuka dan penuh harap bisa bareng-bareng terus sama orang itu," tutur Hanin Dhiya kepada awak media Minggu (2/10/2022).

"Tapi ternyata ngga disangka, orang itu ngilang gitu aja. Mau bertahan nungguin dia balik tapi engga ada kepastian. Mau ikutan pergi juga tapi masa iya sih? Belum yakin kalau ini udah engga bisa dilanjut lagi," beber Hanin.

Hanin mengatakan bahwa ia sempat kesulitan saat menulis lagu tersebut bersama SEEK karena dilakukan secara virtual.

“Sempat kesulitan di lagu ini waktu cari notasi, karena aku juga lumayan terbagi fokusnya masih dalam perjalanan. Tapi begitu sudah di depan keyboard pelan-pelan ketemu notasinya. Liriknya sendiri dikerjakan setelah sesi online songwriting itu selesai,” tutur Hanin.

The New Hanin Dhiya dengan lagu-lagu terbarunya memiliki suasana lagu yang gelap, mulai dari vibes lagu, music video, artwork, hingga pilihan kata-kata di lirik yang diambil dari buku hariannya sendiri.

“Kenapa temanya ‘gelap’ karena menyesuaikan tema dari keempat lagu tersebut yang memang vibesnya juga gelap. Menentukan konsepnya bareng dengan tim A&R dari Warner Music Indonesia,” ungkap Hanin.

Dalam rangka merilis lagu terbaru, di tanggal 27 September 2022 Hanin Dhiya menggelar ‘Listening Party Bertahan Tanpa’ dengan mengajak Haninours – fanbase Hanin di Three Buns Senopati Jakarta.

Di bulan September kemarim Hanin dipilih sebagai Spotify Equal Indonesia Ambassador of the month. Tidak hanya itu, wajah Hanin juga terpampang di billboard Times Square New York, Amerika Serikat sebagai perwakilan dari Indonesia di program Equal.

