Steffy Burase dan Edwin Super Bejo Kenalkan Kopi Lewat Komunitas Pelari 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Model kenamaan, Steffy Burase tengah berupaya untuk memperkenalkan budaya minum kopi lewat acara Road To Djakarta Coffee's Run 2023.

Djakarta Coffee's Run 2023 juga telah menggelar pre event sebelum menuju hari h, dimana Steffy Burase membuat acara dengan mengundang musisi Tanah Air seperti Pilot, Dj Fari, Prince dan dipandu oleh Teuku Edwin Super Bejo.

Sesuai temanya, acara ini mengabungkan kolaborasi antara komunitas lari dengan pecinta kopi.

"Melalui komunitas dan jajaran yang luas, jadi kita adakanlah Jakarta Coffee's Run Road To Jakarta Coffee's Run 2023 bulan Maret mendatang," kata Steffy Burase selaku ketua panitia saat ditemui Mal Kuningan City, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Steffy ingin memberikan pengalaman berbeda bagi para pelari yang mengikuti acara tersebut dengan menikmati kopi semuanya di garis finis.

"Jadi Jakarta Coffee's Run 2023 itu tag line-nya I Run For The Coffee At The Finish Line, jadi aku lari untuk mendapatkan kopi di garis finis," imbuhnya.

Teuku Edwin pun menyambut baik adanya perhelatan Road To Jakarta Coffee's Run 2023 yang bakal di gelar Maret.

Sebab dirinya mengaku sebagai salah satu seorang pencinta kopi. Selain itu ia mengatakan bahwa acara Djakarta Coffee's Run 2023 bisa menjadi titik balik untuk mengangkat UMKM kopi Tanah Air.

"Yang pasti pada Maret nanti kita akan tampilkan kopi-kopi lokal. Sebenarnya kopi-kopi yang kita beli dari luar negeri merupakan kopi yang berasal dari Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut, selain untuk mengajak masyarakat untuk lebih sehat lewat olahraga lari, ajang tersebut pun menjadi kesempatan pengusaha kopi untuk bisa memeriahkan acara tersebut.

Karena menurut ya kopi di Indonesia memiliki cita rasa berbeda di setiap daerah.

"Impian kita itu bisa mengumpulkan jajaran pengusaha kopi Indonesia, agar bisa menyalurkan cita rasa dan memberikan kesadaran, sudahlah kopi Indonesia aja pokoknya," papar Steffy lebih lanjut.

Rencananya, Steffy menargetkan untuk jumlah pelari sebanyak seribu orang di acara Djakarta Coffee's Run 2023.

"Target untuk Djakarta Coffee's Run itu 1.500 Target, syukuri bisa 2 ribu tapi tidak bisa lebih dari itu," pungkasnya.