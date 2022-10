Wanita yang Tuding Rizky Billar Punya Anak dari Tante Pemilik Salon Minta Maaf: Gue Bikin Video Asal

TRIBUNNEWS.COM - Wanita pemilik akun TikTok bernama Avnie Maya mendadak meminta maaf atas pernyataannya soal masa lalu Rizky Billar.

Dikatakan Avnie Maya, Rizky Billar memiliki seorang anak dari tante pemilik salon.

Tak cuma itu, Avnie Maya juga tak segan membahas sosok bocah perempuan yang diduga anak Rizky Billar.

Kini, Avnie meminta maaf atas pernyataannya itu.

Dirinya mengaku jika apa yang dikatakannya tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya.

Avnie lantas memilih mentake-down video itu.

"Sorry kalau videonya gue take down ya. Karena itu sesuatu yang belum pasti," ujar Avnie melalui akun TikTok-nya

Dia menyatakan jika belum mengonfirmasi kebenaran tuduhannya itu.

"Ya kan, karena gue belum konfirmasi juga ke pihak sana-sini. Yang nanti bakal jadi fitnah buat diri gue," lanjutnya.

Avnie tak menyangka, video tersebut akan viral dan tersebar.

