Chord Gitar dan Lirik Lagu Bukan Bintang Biasa - Juliette: Tapi Kan Ku Terangi Hatimu

TRIBUNNEWS.COM - Bukan Bintang Biasa merupakan lagu Juliette yang dirilis pada tahun 2017.

Juliette merupakan band terobosan program musik Kentucky Fried Chicken yang bertajuk "KFC Music Hit List".

Kini, Juliette beranggotakan Zoe (vokal), Ale Andri (gitar) dan Sevri Hadis (drum).

Berikut chord gitar dan lirik lagu Bukan Bintang Biasa dari Juliette:

Intro

G Am Em F C G

C G Am Em F C G

uuu huu uuu uuwo..

C G

Di saat aku

Am Em

berfikir kamu yang slalu ada

F C G

hadir dan terangi hatiku..

C G

dan ku berharap

Am Em

semua hingga nanti slamanya

F C G

ku bisa temani harimu..

F C

Sungguh aku tak pernah berfikir

Am G

akan jadi begini akhirnya

F C

ku harap Tuhan restui kita

G

slamanya..

[Reff]

C G

Aku bukan.. bintang

Am Em

yang terang bercahaya

F C G

tapi kan ku terangi hatimu..

C G

aku bukan.. bulan

Am Em

yang indah saat malam

F C G

tapi kan ku sinari harimu..

[Musik]

C G Am Em F C G

C G Am Em F C G

*)

F C

Sungguh aku tak pernah berfikir

Am G

akan jadi begini akhirnya

F C

ku harap Tuhan restui kita

G

slamanya..

[Reff]

C G

Aku bukan.. bintang

Am Em

yang terang bercahaya

F C G

tapi kan ku terangi hatimu..

C G

aku bukan.. bulan

Am Em

yang indah saat malam

F C G

tapi kan ku sinari harimu..

C G

Aku bukan.. bintang

Am Em

yang terang bercahaya

F C G

tapi kan ku terangi hatimu..

C G

aku bukan.. bulan

Am Em

yang indah saat malam

F C G

tapi kan ku sinari harimu..

F G C

hatimu... hatimu..

