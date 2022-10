TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Dongeng dari Wayang.

Lagu Dongeng ini marupakan lagu yang masuk dalam album dengan judul yang sama dengan nama band.

Albumnya pun rilis tahun 1999 lalu.

Dongeng - Wayang

Intro: C F-G C G……

C F G

Di malam ini……aku tak dapat

C F G

Memejamkan mata terasa berat

Am F C F G

Bagai diri terikat mimpi oo…ooo

C F G

Kuingin satu……satu cerita

C F G

Pengantarku tidur biarku terlelap

Am F

Mimpikan hal yang indah

Am F

Lelah hati tertutupi ……

Reff:

C G Am F

Dongeng sebelum tidur

C G Am F

Ceritakan yang indah biarku terlelap

C G Am F

Dongeng sebelum tidur

C G Am F C G Am F

Mimpikan diriku mimpikan yang indah ……

Musik : C G Am F……

Am F

Gelisahku tak menentu

C G

Pikiran melayang (pikiran melayang)

Am F

Di benakku hanyalah ada

C G

Lelah kian terasa ……

C F G

Dongengmu sebelum tidur

C F G

Ceritakan yang indah biarku terlelap

Am

Hore hidup kancil, hidup kancil

F

Kancil binatang yang cerdik

Am

Seru mereka yang baru saja

F

Terbebas dari harimau

Terima kasih ya kancil, terima kasih……

Kembali ke : Reff

Musik : C G Am F C G Am G

F C G Am F C G……

C G Am F

Aneka banyak cerita

C G Am F

Ceritakanlah semua hingga ku terlelap

Kembali ke : Reff (2x)

Outro : C G Am G

(Tribunnews.com)