Lirik dan Terjemahan Lagu Die For You - The Weeknd, Viral di TikTok: I'm Scared That I'll Miss You

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Die For You yang dinyanyikan oleh The Weeknd, rilis pada November 2016. Kembali viral di FYP TikTok.

YouTube The Weeknd

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Die For You yang dinyanyikan oleh The Weeknd.

The Weeknd berhasil merilis lagu Die For You pada 25 November 2016 lalu.

Namun, lagu Die For You viral kembali di FYP TikTok akhir-akhir ini.

Lagu Die For You menceritakan tentang hubungan percintaan antara penyanyi The Wekeend, Abel Makkonen dengan mantan kekasihnya.

Dalam lagu Die For You memiliki durasi 4 menit lebih 20 detik.

The Weeknd merupakan penyanyi asal Kanada yang mengadopsi aliran musik bergenre R&B dalam karyanya.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Die For You - The Weeknd, Viral di TikTok: Even Though Were Going Through It

Inilah lirik dan terjemahan lagu Die For You dari The Weeknd:

I'm findin' ways to articulate

(Aku menemukan cara untuk mengungkapkan)

The feeling I'm goin' through

(Perasaan yang aku hadapi)

I just can't say I don't love you

(Aku hanya tidak bisa bilang aku tidak mencintaimu)