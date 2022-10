Chord Gitar Kau Tercipta Bukan Untukku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Kau Tercipta Bukan Untukku yang dipopulerkan oleh Ratih Purwasih.

Lagu Kau Tercipta Bukan Untukku merupakan ciptaan Obbie Messakh.

Kau Tercipta Bukan Untukku - Ratih Purwasih

Intro : C Em F G (3x)

C

Kan kubawa wajahmu

Em

Kan kubawa namamu

F

Ku ingin tidur

G C G

dan bermimpi malam ini..





C

disini di kamar ini

Em

sendiri melintas sepi

F

Kusut masam rambut

G C

dan gaun malam ku tak perduli





F C

disana kau berdua

G Em C

disini aku yang sendiri

F C

Disana kau tersenyum

G Em C C-B

disini aku yang menangis...





[Reff]

Am

Jangankan untuk bertemu

Em

Memandangpun saja sudah tak boleh

F G C C-B

Apalagi menyanyi bersama bagai hari lalu





Am

Jangankan mengirim surat

Em

Menitip salampun sudah tak boleh

D G F G

ternyata memang kau tercipta bukan untukku.. ho..oo



(*)

C

ku kan simpan wajahmu

Em

kan kuukir namamu

F G C

Kan kubuktikan kesetiaanku padamu



(**)

F C

biarlah disini sendiri

G Em C

merajut hari-hari

F C

Bukankah esok atau lusa

G Em C

mati pun aku sendiri



music : C Em F G C

C-B

Kembali ke : Reff, (*), (**)

End : C Em F G (3x)

(*)

(Tribunnews.com)