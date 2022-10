Chord Kanjuruhan - Iwan Fals: Napas Tersedak Sesak di Ruang Terkunci

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Kanjuruhan, lagu yang diciptakan oleh Iwan Fals.

Lagu Kanjuruhan ciptaan Iwan Fals ini menyoroti tentang tragedi yang terjadi di dunia sepakbola Indonesia seusai laga Arema FC vs Persebaya apda 1 Oktober 2022 lalu.

Ratusan korban jiwa tewas dalam tragedi itu dan menjadi sorota dunia.

Inilah chord Kanjuruhan dari Iwan Fals

Am F-G-Am

Kanjuruhan banyak ajarkan

C G F-G-Am

Tentang kebersamaan, tentang kepedulian

Am F-G-Am

Bunga-bunga yang bermekaran

C G F-G-Am

Disirami airmata dan doa-doa

C G F C

Pergi pergilah kau dengan senang hati

Em G

Tak ada yang pernah siap melepasmu

C G F C

Salam satu jiwa untuk prestasi

Em G

Salam penuh cinta untuk dunia

Am F-G-Am

Kanjuruhan banyak ajarkan

C G F-G-Am

Tentang kebodohan tentang kemunafikan

Am F-G-Am

Awan gelap kegembiraan

C G F-G-Am

Semoga segera menyingkir dari langit itu

C G F C

Pergi pergilah kau dengan senang hati

Em G

Tinggalkan kami entakah bagaimana nanti

C G F C

Salam satu jiwa untuk sang sepi

Em G

Semoga semua ini tak terulang lagi

Em

Aum Singo Edan

Am

Rindu kasih sayang, Rindu serindu-rindunya



C G F C

Malang nian ratusan jiwa melayang

F C G

Terinjak-injak kaki saudaranya sendiri

C G F G

Malang nian gas airmata melayang

F C G

Napas tersedak sesak di ruang terkunci

C G F C

Malang nian engkau duhai sayang

F C G

Tapi ku yakin tuhan tunjukan jalan

C G F C

Malang nian engkau wahai sayang

F C G

Tapi ku yakin jalanmu kan terang benderang

C G F C

Pergi pergilah kau dengan senang hati

Em G

Tak ada yang pernah siap melepasmu

C G F C

Salam satu jiwa untuk prestasi

Em G

Salam penuh cinta untuk dunia

C G F C

Pergi pergilah kau dengan senang hati

Em G

Tinggalkan kami entakah bagaimana nanti

C G F C

Salam satu jiwa untuk sang sepi

Em G

Semoga semua ini tak terulang lagi.

