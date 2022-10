Lirik dan Terjemahan Lagu 28 Reasons - Seulgi Red Velvet, Trending di YouTube Musik

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan Lagu 28 Reasons dalam artikel ini.

Petikan liriknya yakni 'I kiss your brother'.

Anggota girlband asal Korea Selatan Red Velvet, Seulgi baru saja merilis mini album solonya.

Single pertama yang dirilis adalah 28 Reasons yang kini trending di YouTube.

Lagu 28 Reasons rilis pada 4 Oktober 2022.

Lirik Lagu 28 Reasons - Seulgi Red Velvet

I kiss your brother 그 맘 훔쳐

독이 퍼져도 못 느껴 My pleasure

Jisgujeun banchik tteollineun nunbich

Geureon neol boneun ge cham jaemisseo usgyeo

Ooh ooh I’m breaking every rule

Jakkuman goerophigo sipeungeol

Neol mangchin 28 Reasons mollado dwae

Nappeun uido eopseo naegen

Domangchil 28 Reasons da aneunde

Wae ttodasi naege gidae

Naccseon kkeullim

Mugiryeokhan neoreul bwa Feel so bad

Cheongugeul boyeo julge

I’m not the devil

Maeumkkeot deo wonmanghae I don’t care

Manggajilsurok nareul wonhae

I steal your treasure meosdaero buswo

Jantteuk andal nan kkore deo useumi na

Sarangiran geurae Sweet and bitter

Neol mangchigo guwonhae

Make your dreams come true

Ooh ooh I’m making every rule

Ppaeasgo dasi julge neoui sum

Neol mangchin 28 Reasons mollado dwae

Nappeun uido eopseo naegen

Domangchil 28 Reasons da aneunde

Wae ttodasi naege gidae

Naccseon kkeullim

Mugiryeokhan neoreul bwa Feel so bad

Cheongugeul boyeo julge

I’m not the devil

Maeumkkeot deo wonmanghae I don’t care

Manggajilsurok nareul wonhae

I swear I need you yoksimna jakku

Aicheoreom jangnanchyeo goerophyeo neol

Geurimjacheoreom nan soksagiji

Naneun ne eodumgwa bichin geol

You in danger

But it’s ok

You’re a grown up

28 Reasons mollado dwae

Nappeun uido eopseo naegen

(Do you just love the pain?)

Domangchil 28 Reasons da aneunde

Wae ttodasi naege gidae

Naccseon kkeullim

Mugiryeokhan neoreul bwa Feel so bad

Cheongugeul boyeo julge

I’m not the devil

Maeumkkeot deo wonmanghae I don’t care

Manggajilsurok nareul wonhae

Terjemahan Indonesia Lagu 28 Reasons - Seulgi Red Velvet

Cium saudaramu, curi hati itu

Bahkan jika racunnya menyebar, saya tidak bisa membayangkannya, saya senang.

Licik

Senang melihatmu seperti itu, lucu.

Ooh ooh aku melanggar setiap aturan

Aku ingin terus menyiksamu.

Anda tidak perlu tahu 28 alasan yang menghancurkan Anda.

Tidak ada niat jahat

28 alasan untuk melarikan diri Saya tahu segalanya

Mengapa Anda mengandalkan saya lagi?

atraksi asing

Lihatlah Anda melakukan sesuatu yang salah, merasa sangat buruk.

Akan kutunjukkan padamu surga

Aku bukan setan

Lebih tidak puas, saya tidak peduli.

Semakin Anda putus, semakin Anda inginkan

Aku mencuri hartamu

Aku lebih banyak tertawa karena aku sangat gugup.

Begitu juga cinta manis dan pahit

Menghancurkanmu dan menyelamatkanmu

Membuat mimpi jadi kenyataan

Ooh ooh aku membuat semua aturan

Aku akan mengambil nafasmu dan mengembalikannya

Anda tidak perlu tahu 28 alasan yang menghancurkan Anda.

Tidak ada niat jahat

28 alasan untuk melarikan diri Saya tahu segalanya

Mengapa Anda mengandalkan saya lagi?

Atraksi asing

Lihatlah Anda melakukan sesuatu yang salah, merasa sangat buruk.

Akan kutunjukkan padamu surga

Aku bukan setan

Lebih tidak puas, saya tidak peduli.

Semakin Anda putus, semakin Anda inginkan

Aku bersumpah aku membutuhkanmu, aku sangat serakah

Bermain seperti anak kecil dan menyiksamu.

Seperti bayangan yang aku bisikkan

Aku adalah kegelapan dan terangmu

Kamu dalam bahaya

Tapi tidak apa-apa

Kamu sudah dewasa

28 alasan

Tidak ada niat jahat

(Kamu hanya menyukai rasa sakit?)

28 alasan untuk melarikan diri Saya tahu segalanya

Mengapa Anda mengandalkan saya lagi?

Atraksi asing

Lihatlah Anda melakukan sesuatu yang salah, merasa sangat buruk.

Akan kutunjukkan padamu surga

Aku bukan setan

Lebih tidak puas, saya tidak peduli.

Semakin Anda putus, semakin Anda inginkan

