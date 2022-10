Lirik dan Terjemahan Lagu I'm Not The Only One - Sam Smith, Viral di TikTok

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu I'm Not The Only One dari Sam Smith. Lagu ini rilis pada 2014 silam, viral kembali di TikTok. Lagunya menceritakan tentang seseorang yang dikhianati oleh kekasih.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu I'm Not The Only One yang oleh Sam Smith.

Lagu ini tengah ramai dan viral kembali di TikTok karena dijadikan backsound video di TikTok.

Sam Smith merilis single I’m Not The Only One pada 2014 lalu, lagu ini pun kembali populer di media sosial.

Lagunya menceritakan tentang seseorang yang dikhianati oleh kekasih.

Memiliki hubungan selama bertahun-tahun, diceritakan sang kekasih menipu dan berbohong.

Hingga kecurigaan sang kekasih, bahwa ia bukanlah satu-satunya.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Im Not The Only One - Sam Smith: Maybe I am Just Not Enough

Inilah lirik dan terjemahan lagu I'm Not The Only One yang dipopulerkan oleh Sam Smith:

You and me we made a vow

Kau dan aku, kita telah bersumpah

For better or for worse

Dalam suka dan duka

I can't believe you let me down

Aku tak percaya kau mengecewakanku

But the proof is in the way it hurts

Tapi buktinya ada di depan mata, sungguh menyakitkan

For months on end I've had my doubts

Berbulan-bulan, aku telah punya kekhawatiran

Denying every tear

Menyangkal setiap air mata

I wish this would be over now

Kuharap ini kan berakhir sekarang

But I know that I still need you here

Tapi kutahu aku masih membutuhkanmu di sini

You say I'm crazy

Kau bilang aku gila

Cause you don't think I know what you've done

Karena kau tak mengira aku tahu yang telah kau

lakukan

But when you call me baby

Tapi saat kau panggil aku sayang

I know I'm not the only one

Aku tahu aku bukanlah satu-satunya

You've been so unfaithful

Selama ini kau tak setia

Now sadly I know why

Kini yang membuatku sedih, aku tahu sebabnya

Your heart is unobtainable

Hatimu tak bisa didapatkan

Even though you don't share mine

Meskipun kau tak membagi hatiku

I have loved you for many years

Aku telah mencintaimu bertahun-tahun

Maybe I am just not enough

Mungkin aku hanya tak cukup

You've made me realise my deepest fear

Kau tlah membuatku sadari ketakutan terdalamku

By lying and tearing us up

Dengan berdusta dan hancurkan hubungan kita

You say I'm crazy

Kau bilang aku gila

Cause you don't think I know what you've done

Karena kau tak mengira aku tahu yang telah kau lakukan

But when you call me baby

Tapi saat kau panggil aku sayang

I know I'm not the only one

Aku tahu aku bukanlah satu-satunya

You say I'm crazy

Kau bilang aku gila

Cause you don't think I know what you've done

Karena kau tak mengira aku tahu yang telah kau lakukan

But when you call me baby

Tapi saat kau panggil aku sayang

I know I'm not the only one

Aku tahu aku bukanlah satu-satunya

I know I'm not the only one

Aku tahu aku bukanlah satu-satunya

I know I'm not the only one

Aku tahu aku bukanlah satu-satunya

And I know, and I know, and I know

Dan aku tahu, dan aku tahu, dan aku tahu

And I know, and I know, and I know, know

Dan aku tahu, dan aku tahu, dan aku tahu, tahu

I know I'm not the only one

Aku tahu aku bukanlah satu-satunya

(Tribunnews.com)