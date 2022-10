PROFIL Park Soo Hong, Komedian Korea Selatan yang Diserang Ayahnya hingga Pingsan

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Park Soo Hong, komedian Korea Selatan yang mendapat penyerangan fisik dan verbal dari ayahnya, Selasa (4/10/2022).

Park Soo Hong saat ini sedang menjalani proses hukum terkait kasus saudara laki-lakinya yang menggelapkan uang miliknya.

Ayahnya membela saudara laki-laki Park Soo Hong dan malah menyerang sang komedian.

Diketahui, Park Soo Hong adalah komedian dan presenter yang sukses di Korea Selatan.

Ia lahir pada 27 Oktober 1970.

Selain menjadi komedian, Park Soo Hong juga menjadi MC dari reality show All Broadcasts of the World, dikutip dari Channel Korea.

Park adalah penggemar dart.

Ia telah menghadiri dan berpartisipasi dalam kompetisi Phoenix Summer Festival, yang diselenggarakan dan disponsori oleh Korean Dart Association.

Pada tahun 2018, menjelang pemilihan lokal Korea Selatan, Park mengambil bagian dalam kampanye.

Ia mengajak publik untuk menggunakan hak mereka mengambil suara dalam pemilihan.