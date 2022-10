Chord Gitar Lagu Tak Mampu Pergi - Sammy Simorangkir, Viral di TikTok: Cinta yang Ada Hanyalah Semu

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Tak Mampu Pergi, dinyanyikan dan dipopulerkn oleh Sammy Simorangkir.

Sammy Simorangkir merilis lagu Tak Mampu Pergi pada 2015 silam.

Akan tetapi, lagu ini kembali viral di media sosial, yaitu TikTok.

Menceritakan tentang hubungan asmara yang telah berakhir.

Namun salah satu pihak masih memiliki rasa yang amat besar.

Dan pada akhirnya ia harus melihat orang yang masih dicintai mencintai orang lain.

Inilah chord gitar lagu Tak Mampu Pergi dari Sammy Simorangkir:

G Em

Kututup pintu cintaku

C F G

Yang sekian lama terbuka untukmu

B Em D C D

Lelah hati ini

G Em

Apakah selama ini

C F

cinta yang ada hanyalah semu

G B Em D C

Betapa sakitnya hatiku dan dirimu

G Am

memilih dirinya

D G

Hingga tak hiraukan cinta kita

F Em Am

Ketika dia yang kau cinta mencintai yang lain

Dm G C

Betapa dalamnya terluka hati

D/F# F Em Am

Dan bagaimanakah ku harus meyakinkan diriku

Dm G F Am

Saat kudengar suaramu ku tak mampu pergi

F Am

Ku tak mampu pergi

F Am F G

Am E G D

Lelah rasanya hati untuk kubertahan

Dm Em F G A

Namun aku sungguh-sungguh tak mampu ooh

D G F#m Bm

Dia yang kau cinta mencintai yang lain

Em A D

Betapa dalamnya terluka hatiku

E/G# G F#m Bm

Dan bagaimanakah ku harus meyakinkan diriku

Em F#m

Saat kudengar suaramu hatiku bergetar

G A

Saat kutatap matamu ku tak mampu pergi

