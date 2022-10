Chord Gitar Nunut Ngiyup - Didi Kempot: Langite Peteng Ndedet Howone Adem Banget

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Nunut Ngiyup dari Didi Kempot.

Lagu Nunut Ngiyup dimainkan dari kunci gitar C.

Chord Gitar Nunut Ngiyup - Didi Kempot

[Intro] C..C..

Am...C..Dm G C

C Am

Nunut ngiyup, kulo nunut ngiyup

G C

Udan lali ra nggowo payung

Dm

Teng tritis kulo nggih purun

C

Teng emper kulo nggih purun

G C G

Sak derenge matur nuwun

C Am

Nunut leren, kulo nunut leren

G C

Ajeng mantuk sampun kewengen

Dm

Udane ra leren leren

C

Banyune netes ning genteng

G C G

Leren kulo nunut leren

[Reff]

Dm

Langite peteng ndedet

G C

Howone adem banget

Dm

Mbok kulo dijak mlebet

G C

Kersane tambah anget

[Int] Am.. C Am.. C

Dm G C

[Reff]

Dm

Semarang kaline banjir

G C

Arep nyabrang wedi kintir

Dm

Nopo kulo angsal mampir

G C

Kentongan ampun dititir

Dm

Kali cilik niku kalen

G C

Jaman cilik konco langen

Dm

Nopo sampean kesupen

G C G

Kulo badhe nderek leren

C Am

Nunut leren, kulo nunut leren

G C

Ajeng mantuk sampun kewengen

Dm

Udane ra leren leren

C

Banyune netes ning genteng

G C G

Leren kulo nunut leren

(Tribunnews.com)