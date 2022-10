Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Jangan Kau Pergi - Dadali: Cintaku Ini Abadi Untukmu

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Cinta Jangan Kau Pergi dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang dibentuk pada 2008.

Lagu Cinta Jangan Kau Pergi dirilis tahun 2019.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Cinta Jangan Kau Pergi - Dadali:

Intro :

C Am Em F

C Am Em

..Jika ku hanya..sesaat untukmu

F C

jangan biarkan ku mencintamu

Am Em

aku tak bisa.. jauh darimu

F C

kau t'lah buatku menyayangimu..

Am Em F

hu uu.. hooo..ooohoo..

C Am Em

..Cintaku ini.. bukanlah cinta

F C

yang hanya sekedar kata-kata

Am Em

cintaku ini.. abadi untukmu

F C

selamanya bersamamu..

Reff :

Am Em

Cinta.. jangan kau pergi

F C

tinggalkan aku sendiri..

Am Em

cinta.. aku tak mampu

F C

tak bisa hidup tanpamu..

C Am Em

..Cintaku ini.. bukanlah cinta

F C

yang hanya sekedar kata-kata

Am Em

cintaku ini.. abadi untukmu

F C

selamanya bersamamu..

Musik :

C Am Em C

Am F C

Reff :

Am Em

Cinta.. jangan kau pergi

F C

tinggalkan aku sendiri..

Am Em

cinta.. aku tak mampu

F C

tak bisa hidup tanpamu..

Am Em

Cinta.. jangan kau pergi

F C

tinggalkan aku sendiri..

Am Em

cinta.. aku tak mampu

F C

tak bisa hidup tanpamu..

Outro :

Am Em F C

hu uu.. hooo..hoo..

(jangan kau pergi)

