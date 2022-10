Jadwal Acara TV Sabtu, 8 Oktober 2022: Liga Inggris di SCTV, Konser Drama Musikal di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (8/10/2022) di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans 7, dan Trans TV.

Beragam acara TV menarik siap menemani akhir pekan Anda.

Dapat anda saksikan Sinema Dini Hari, hingga Liga Inggris di SCTV.

Kemudian di Indosiar ada program acara The White Storm hingga Konser Drama Musikal.

Program acara Kompas Sport Pagi, Summarecon Serpong, Rosi di Kompas TV.

Selanjutnya bisa menonton Kisah Nabi Yusuf hingga Kualifikasi MotoGP 2022 di Trans 7.

Saksikan Kualifikasi MotoGP 2022 mulai pukul 23:15 WIB di Trans 7. (Website motogp.com)

Baca juga: Jadwal Acara TV Sabtu, 8 Oktober 2022: Tonight Show di Net TV hingga The Police di Trans 7

Terakhir Anda bisa menyaksikan acara Trans TV ada Islam Itu Indah hingga The Best of My Trip My Adventure.

Berikut jadwal acara TV Sabtu, 8 Oktober 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

SCTV

01:15 Liputan 6 Malam