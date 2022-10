Lirik dan Makna Lagu I Love You But I'm Letting Go - Pamungkas, Beserta Terjemahannya

Lirik dan makna lagu I Love You But I'm Letting Go dari Pamungkas, beserta terjemahannya.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu I Love You But I'm Letting Go - Pamungkas.

Lagu I Love You But I'm Letting Go merupakan karya dari Pamungkas.

Dirilis pada tahun 2018, lagu I Love You But I'm Letting Go masuk dalam album 'Walk The Talk'.

Lagu I Love You But I'm Letting Go ini memiliki arti yang sangat mendalam.

Lagu patah hati ini memiliki makna seorang pria masih sangat mencintai wanita pujaannya, namun harus merelakan wanita pergi dari hidupnya.

Begitulah cinta, seorang pria bisa dibuat terluka dan mengikhlaskan wanita untuk pergi, namun dalam lubuk hati masih ada rasa sayang sehingga rasa tersebut berjalan seirama.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Whos Gonna Save Me Now? - Lighthouse Family

Lirik lagu I Love You But I'm Letting Go - Pamungkas



Hmm noo

Tidak

Sunday night after a rainy day

Malam minggu setelah hujan

I delete all your pictures

Aku hapus semua fotomu

I walked away from you

Aku menjauh darimu

Nights are the hardest

Malam-malam itulah yang tersulit

But I'll be okay

Namun aku akan baik-baik saja

If we are meant to be

Jika kita ditakdirkan

Yeah we’ll find our way

Kita akan menemukan jalan kita

But now let it be

Namun kini biarkan

Cause you know what they say

Karena kamu tahu apa yang mereka katakan

If you love somebody

Jika kamu mencintai seseorang

Gotta set them free

Harus biarkan bebas