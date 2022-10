Lirik Lagu Shalala Lala - Vengaboys, Viral di TikTok: My Heart Goes Shalala In The Morning

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Shalala lala dipopulerkan oleh Vengaboys dan dirilis pada 2000 lalu.

Lagu ini kembali viral dan banyak digunakan untuk backsound dalam TikTok.

Banyak orang yang menggunakan sound ini dengan dance ala TikTok.

Dance dan lagu ini pun menjadi salah satu challenge bagi para kreator konten TikTok.

Semua turut menggunakan dance dengan Lagu Shalala Lala tersebut.

Lagu Shalala lala ini memiliki penggalan lirik 'My heart goes shalala lala, shalala in the morning'.

Vengaboys merupakan grup musik Eurodance Belanda yang berbasis di Rotterdam.

Personel dari Vengaboys terdiri dari dua vokalis wanita, Kim Sasabone dan Denise Post-Van Rijswijk.

Serta dua vokalis pria, Robin Pors dan Donny Latupeirissa, dengan gaya nyentrik mereka di setiap albumnya.

Berikut ini lirik lagu Shalala lala dari Vengaboys yang kini viral di TikTok: