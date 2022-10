Mikha Tambayong Raih Penghargaan Asia Wide Award dari Majalah Marie Claire Korea

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemeran Utama Serial Teluh Darah, Mikha Tambayong meraih penghargaan Asia Wide Award dari majalah Marie Claire Korea.

Penghargaan ini diberikan pada ajang BIFF Asia Star Awards 2022 yang merupakan bagian dari Busan International Film Festival 2022 (BIFF 2022) yang diselenggarakan bersama oleh majalah Marie Claire Korea, BIFF 2022, dan Chanel.

Dilansir dari siaran pers, Sabtu (8/10/2022), Asia Star Awards diselenggarakan sebagai ajang untuk memberikan ruang, apresiasi dan mendukung para insan perfilman di Asia.

Diselenggarakan di Paradise Hotel Busan, acara ini memberikan penghargaan khusus kepada para insan perfilman terkemuka seperti Choi Soo-Young, Kim You-Jung, Mario Maurer, Jung Hae-In, Park Hae-Soo, dan Mikha Tambayong.

Mikha Tambayong adalah satu-satunya aktris Indonesia yang hadir di acara istimewa ini dan memboyong penghargaan Asia Wide Award.

Penghargaan ini diberikan kepada kepada aktor dan aktris atas pencapaian mereka dalam mengembangkan karya di kancah internasional.

Tentunya keberhasilan Mikha Tambayong meraih penghargaan tersebut berangkat dari terpilihnya menjadi pengisi suara versi Bahasa Indonesia dari film animasi Disney berjudul Raya and The Last Dragon.

Mikha Tambayong kini hadir juga dengan serial horor perdananya berjudul Teluh Darah yang telah melaksanakan world premiere di BIFF 2022.

Teluh Darah juga menjadi satu-satunya serial dari Asia Tenggara yang terpilih ditayangkan di program On-Screen.

Serial Teluh Darah sendiri dapat ditonton masyarakat Indonesia pada 2023 yang akan tayang di Disney+ Hotstar.