Chord Gitar dan Lirik Lagu Lihat Ku Disini - Dadali: Menanti Cinta dari Dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Lihat Ku Disini dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang dibentuk pada 2008.

Lagu Lihat Ku Disini dirilis tahun 2019.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Lihat Ku Disini - Dadali:

Intro: Am F C E Am 2X

Am F

Ketika kamu bersedih

C

Saat kamu tersakiti

E

Aku selalu ada untuk

Am

Menemani dirimu

F

Walaupun hati ini

C

Selalu terus kau sakiti

C E

Aku tetap mengasihi

E

Dan menyayangi

Reff:

F

Lupakanlah dia yang

C E

Pernah meninggalkanmu

E Am

Demi yang lain

Am F

Jangan biarkan dirimu

C E

Kembali terluka tuk

Am

Alasan yang sama

Am F C

Lihat ku disini yang selalu

E Am

Menanti cinta dari dirimu

Intro: Am F C E Am

Am F

Ketika kamu bersedih

C

Saat kamu tersakiti

E

Aku selalu ada untuk

Am

Menemani dirimu

F

Walaupun hati ini

C

Selalu terus kau sakiti

C E

Aku tetap mengasihi

E

Dan menyayangi

Reff:

F

Lupakanlah dia yang

C E

Pernah meninggalkanmu

E Am

Demi yang lain

Am F

Jangan biarkan dirimu

C E

Kembali terluka tuk

Am

Alasan yang sama

Am F C

Lihat ku disini yang selalu

E Am

Menanti cinta dari dirimu

Intro: Am F C E Am F C E Am

Reff

F

Lupakanlah dia yang

C E

Pernah meninggalkanmu

E Am

Demi yang lain

Am F

Jangan biarkan dirimu

C E

Kembali terluka tuk

Am

Alasan yang sama

Am F C

Lihat ku disini yang selalu

E Am

Menanti cinta dari dirimu

F C E Am

Huuuuu............

