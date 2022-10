Chord Gitar dan Lirik Lagu Tegar - Arema Voice: Kami Arema, Terus Berjuang Sepanjang Masa

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Tegar dari Arema Voice.

Lagu ini diciptakan oleh Wahyoe GV, Rudi SL dan Yudo.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Tegar dari Arema Voice:

Baca juga: Chord Mereka Ada di Jalan - Iwan Fals: Sepakbola Menjadi Barang yang Mahal

Intro:

Em D G Am

Gm C D

G C Em D

Dalam hidup ini selalu ada kegagalan

G C Am D

perjuangan adalah sejuta tantangan

Em D

Lapang dada, jiwa besar

C Em D

menerima kenyataan yang ada

G C Em D

Kekalahan adalah jalan menuju kemenangan

G C Am D

tiada kata putus asa terlintas di dalam jiwa

Em D

Tetap tegar, dan percaya

C C# D

di dalam dada semangat membara

G C D G

Kami Arema, terus berjuang sepanjang masa

Am G C Em

Kami Arema, tak peduli segala rintangan

C D G

Tak ada kata menyerah..

G C Em D

Kekalahan adalah jalan menuju kemenangan

G C Am D

tiada kata putus asa terlintas di dalam jiwa

Em D

Tetap tegar, dan percaya

C C# D

di dalam dada semangat membara

G C D G

Kami Arema, terus berjuang sepanjang masa

Am G C Em

Kami Arema, tak peduli segala rintangan

C D G

Tak ada kata menyerah..

G C D G

Kami Arema, terus berjuang sepanjang masa

Am G C Em

Kami Arema, tak peduli segala rintangan

G C D G

Kami Arema, terus berjuang sepanjang masa

Am G C Em

Kami Arema, tak peduli segala rintangan

C D Em

Kami tetap melangkah..

Baca juga: Chord Gitar Kabari Aku - Jamrud: Aku di Sini, Kau Ada di Sana, Membentang Luas Samudra Biru

(Tribunnews.com)