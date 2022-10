Ivan Gunawan hingga Happy Salma Jadi Juri Miss Grand International 2022 Sportswear Competition 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhelatan Miss Grand International 2022 telah memasuki hari ke lima pada Minggu 9 Oktober 2022.

Setelah melakukan Welcome Ceremony and Press Confference Miss Grand International 2022, kemarin 67 Finalis Miss Grand International 2022 mengikuti Sportswear Competition.

Sportswear Competition merupakan pengganti sesi Swimsuit Competition.

Ivan Gunawan sendiri turun tangan menjadi juri dalam Sportswear Competition Miss Grand International ke-10 ini.

Ia menyebut Sportswear Competition menjadi hal menarik untuk diangkat, sebab kompetisi tersebut baru diangkat di Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Miss Grand Organization.

"Tampilan sportswear yang digunakan para finalis ini ngga sembarangan. Sportswear didesain langsung oleh Didiet Maulana dan disponsor oleh Corenation. Jadi menurut saya hal ini menarik," ujar Ivan Gunawa kepada Tribunnews, Senin (10/10/2022).

"Apalagi ini baru pertama kali terjadi di ajang Miss Grand International. Di penyelanggaraannya yang ke-10 ada sportswear competition dan siapa tahu nantinya akan diikuti oleh negara-negara lainnya," lanjutnya.

Diketahui sebelumnya, kompetisi ini merupakan yang pertama kali diadakan dalam penyelenggaraan Miss Grand International selama ini.

Ivan Gunawan selaku National Director Miss Grand Indonesia mengungkapkan bahwa pengantian Swimsuit Competition menjadi Sportwear Competition telah disetujui oleh Miss Grand International Organization sejak awal terpilihnya Indonesia sebagai penyelenggara Miss Grand International 2022 pada bulan Desember tahun lalu.

"Pertimbangan utama adalah tetap menjunjung tinggi adat budaya dan etika yang berlaku di negara kita," kata Ivan Gunawan.

Lebih lanjut, Igun biasa disapa itu menambahkan bahwa keputusan ini telah mendapat dukungan penuh dari Nawat Itsaragrisil selaku President of Miss Grand International.

“Sewaktu hal ini diajukan pada tahun lalu, tidak ada perdebatan dengan Miss Grand International Organization dan Yayasan Dunia Mega Bintang dalam mengambil keputusan mengenai penggantian sistem penilaian dalam kompetisi ini. Jadi dalam ajang kompetisi yang biasanya ada swimsuit sebagai unsur penilaian, maka sekarang diganti menjadi sportswear,“ ujar Ivan.

Sportswear Competition Miss Grand International 2022 diselenggarakan pada Minggu, 9 Oktober 2022 di Restaurant Bebek Tepi Sawah Bali.

Dalam kompetisi tersebut, ke-67 finalis menggunakan sportswear yang dirancang oleh desainer kenamaan Didiet Maulana dan diproduksi oleh produsen pakaian olahraga Corenation.

Selain Igun beberapa juri juga ikut memeriahkan acara Sportswear Competition seperti Didiet Maulana, Creative Director & Fashion designer, Happy Salma, Actress dan theater producer, Ivan Gunawan Founder of Mega Bintang Foundation, Queen Tien, Miss Grand International 2021, Teresa Chaivisut, Vice President of Miss Grand International Organization dan Nawat Itsaragrisil , President Miss Grand International Organization.

Setelah Sportswear Competition agenda acara Miss Grand International 2022 selanjutnya adalah kolaborasi Bali Safari and Marine Park dengan finalis Miss Grand International 2022 dalam pagelaran “Bali Agung the Grand Show with Miss Grand International 2022” yang akan digelar pada tanggal 11 Oktober 2022.