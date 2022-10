Lirik dan Terjemahan Lagu Imagine - John Lennon: You May Say Im a Dreamer, But Im Not The Only One

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Imagine yang dinyanyikan oleh John Lennon.

Lagu Imagine - John Lennon terdapat pada album Imagine yang dirilis pada 11 Oktober 1971.

Lirik lagu Imagine - John Lennon, ditulis oleh dirinya dengan istrinya Yoko Ono.

Lirik dan terjemahan lagu Imagine - John Lennon berisi tentang makna dunia yang bersatu.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Better When Im Dancin - Meghan Trainor, Viral di TikTok: Anyone Can Do It

John Lennon dalam video musik lagu Imagine. (Tangkapan layar YouTube John Lennon)

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Little Joy - Kurosuke: And Made My Life a Little Joy

Lirik dan Terjemahan Lagu Imagine - John Lennon:

(Verse 1)

Imagine there's no heaven

(Bayangkanlah tidak ada surga)

It's easy if you try

(Ini mudah jika kamu ingin berusaha)

No hell below us

(Tidak ada neraka di bawah kita)

Above us only sky

(Di atas kita hanya ada langit)

Imagine all the people

(Bayangkanlah semua orang)

Living for today...

(Hidup hanya untuk hari ini..)

Imagine there's no countries

(Bayangkanlah tidak ada negara)

Itisnt hard to do

(Tidak sulit melakukannya)