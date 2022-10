Melanie Subono Puji Keberanian Lesti Kejora Langsung Laporkan Dugaan KDRT Rizky Billar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melanie Subono memuji dan berterimakasih atas tindakan Lesti Kejora yang langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Billar.

Melanie Subini yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora laporkan dugaan KDRT Rizky Billar suaminya sudah sangat tepat.

Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT.

Menurut Melanie hal itu lah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT.

"Hal yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaan bener dia hebat karena kebanyakan temen-temen artis yang gue kenal, kan kebanyakan gitu undang media dulu, infotainment, nangis-nangis, baru ayo sama-sama kita ke kantor polisi," terang Melanis Subono di kawasa SCBD Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

"Tapi she doesnt do that. Jadi, menurut gue dia melakukan hal yang bener, dia menelepon lawyernya, dia visum, ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan," tegas Melanie.

Melanie sadar betul, Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang media.

Akan tetapi, Lesti yang memilih langsung memproses tindakan Rizky Billar diakui Melani sebagai tindakan yang sangat tepat.

"Kalau dia mau mencari publisitas saja maka yang ada menggandeng media dulu rame-rame kan baru melapor. So kita lihat saja prosesnya ke mana," ujar Melanie.

Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterimakasih pada perempuan manapun yang mau speak up dan memproses udgaan tindak KDRT yang mereka alami.

"Ya kepada setiap orang yang diduga mengalami KDRT dan berani speak up gue selalu berterimakasih karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi menunjukkan hey ada proses yang harus kalian hadapi, its not oke untuk melakukan ini ke gue," beber Melanie.