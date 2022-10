Tindakan Lesti Kejora Dinilai Bisa Menginspirasi Perempuan Lain untuk Bersuara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melanie Subono menilai kasus dugaan KDRT Rizky Billar yang membuat banyak orang yang akhirnya berani speak up (bicara) karena keberanian Lesti Kejora lapor polisi.

Lesti Kejora lapor polisi dinilai cukup berani. Apalagi ia lapor atas dugaan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT Rizky Billar, sontak hal ini diapresiasi banyak pihak.

Melanie Subono mengakui jika keberanian tindakan Lesti Kejora melaporkan dugan KDRT Rizky Billar menginspirasi perempuan lain untuk bisa berani bersuara dan melaporkan tindak KDRT.

"Sebagai influencer setelah gue ngepost itu banyak banget yang DM gue segala macam 'iya mba aku jadi tergugah sih apa aku melapor saja', gitu," bebet Melanie Subono di kawasan SCBD, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

"Ngerti ga sih, hal-hal kecil seperti itu. Jadi, menurut gue disitulah gue bilang terima kasih karena lo (Lesti Kejora) memberikan contoh bahwa its ok buat melapor," terang Melanie.

Meski diakui Melanie nama besar Lesti Kejora sebagai penyanyi dangdut ternama di Indonesia membuat laporannya bisa segera diproses.

Ia tetap merasa tindakan Lesti Kejora mampu membuat kaum perempuan lain berani untuk melaporkan tindakan KDRT di pernikahan mereka.

"Ya walaupun di postingan itu gue bilang karena lo (Lesti) punya nama besar jadi cepet ditanggapinnya," kata Melanie.

Lesti Kejora (kiri) dan Melanie Subono saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2022) (Kolase/Tribunnews.com Bayu/istimewa)

"Tidak semua orang mengalami seperti itu, kalau lo bukan siapa-siapa ga bawa siapa siapa, ga akan secepet itu prosesnya, itu yang gue tahu dengan mata kepala sendiri. But its oke, ita a good example," jelasnya.