Chord Gitar dan Lirik Lagu Dimana Janjimu - Dadali: Mengapa Kau Melukai Hatiku

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Dimana Janjimu dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang dibentuk pada 2008, lalu.

Lagu Dimana Janjimu dirilis 2018.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kehadiranmu - Vagetoz: Hadirnya Dirimu, Berikan Suasana Baru

Berikut chord gitar dan lirik lagu Dimana Janjimu - Dadali:

intro :

Em G D Am

Em G D . .

Em

kamu yang kucinta

Em

kamu yang kusayang

B

mengapa kau setega itu

Am B Em

. . mengapa kau . . selingkuhi aku

* )

Em

kamu yang kucinta

Em

kamu yang kusayang

B

mengapa kau sejahat itu

Am B Em

. . mengapa kau . . menduakan aku

# )

D

dimana janjimu

D

yang kan selalu setia

G

untuk diriku

D

dimana hatimu

D

yang akan s’lalu kau

B

berikan untukku . .

reff :

Am D

mengapa kau melukai hatiku

G C

padahal ku selalu mencintaimu

Am B

kurang apa diriku mencintai

Em E

dirimu . .

Am D

mengapa kau menyakiti hatiku

G C

padahal ku selalu menyayangimu

Am B

kurang apa diriku menyayangi

Em

dirimu . .

musik :

Em . . D . . Am . . Em . .

* )

Em

kamu yang kucinta

Em

kamu yang kusayang

B

mengapa kau sejahat itu

Am B Em

. . mengapa kau . . menduakan aku

# )

D

dimana janjimu

D

yang kan selalu setia

G

untuk diriku

D

dimana hatimu

D

yang akan s’lalu kau

B

berikan untukku . .

reff :

Am D

mengapa kau melukai hatiku

G C

padahal ku selalu mencintaimu

Am B

kurang apa diriku mencintai

Em E

dirimu . .

Am D

mengapa kau menyakiti hatiku

G C

padahal ku selalu menyayangimu

Am B

kurang apa diriku menyayangi

Em

dirimu . .

[ featuring ]

Am

maafkanlah diriku

D G

. . telah bohongi dirimu

C Am

. . yang selama ini tulus

B Em

mencintai diriku hoo . .

reff :

Am D

mengapa kau melukai hatiku

G C

padahal ku selalu mencintaimu

Am B

kurang apa diriku mencintai

Em E

dirimu . .

Am D

mengapa kau menyakiti hatiku

G C

padahal ku selalu menyayangimu

Am B

kurang apa diriku menyayangi

Em

dirimu . .

outro :

Em G D Am

Em G D . .

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Sandiwara Cinta - Repvblik: Jujurlah Sayang, Aku Tak Mengapa

(Tribunnews.com)