Chord Gitar dan Lirik Lagu Uang - Nicky Astria: Lagi-lagi Uang

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Uang dari Nicky Astria.

Lagu Uang merupakan lagu Nicky yang dirilis tahun 1998.

Uang ini masuk dalam album dengan judul yang sama, dan satu album dengan Panggung Sandiwara.

Uang - Nicky Astria

Intro : Am G F G

Am G F G

Am G F G

Am

kapan dan dimana saja

Em

diseluruh dunia ini uhhh..

Am

tak habis orang bicara

Em

tak henti orang berdiskusi uh..

F C Dm C

tiada bukan tiada lain..

F C

mereka mencari..

Dm Em F G

cara da pat tuk mendapatkan …

Reff:

Am G

oo u wow..uang..

F G

oo u wow ..lagi lagi uang

Am

memang uang bisa bikin

Em

orang senang tiada kepalang uhjj

Am

namun uang bisa juga bikin orang

Em

mabuk kepayang uh..

F C Dm C

lupa sahabat lupa kerabat

F C

lupa saudara..

Dm Em F G

mungkin ju..ga lupa ingatan..

Reff 2:

Am G

oo u wow... uang..

F G

oo u wow ...lagi lagi uang

Am G

oo u wow... uang..

F G

oo u wow ...lagi lagi uang

C

uang bisa bikin orang

Am

senang tiada kepalang

F G

uang bikin mabuk kepayang..

C

uang bisa bikin orang

Am

senang tiada kepalang

F G

uang bikin mabuk kepayang..

Am

uang..

Musik : Am G F Em G

Am G F Em G