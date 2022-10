Karena Sejarah Belum Selesai Ditulis! Rock In Solo Kembali Digelar 30 Oktober 2022

TRIBUNNEWS.COM - Kota Solo yang perlahan bergerak menjadi salah satu titik sentral di peta musik cadas nasional sejak tahun 2004 silam, kini siap menggeliatkan kembali gairahnya. Para dewan jenderal Rock In Solo memastikan diri bahwa Rock In Solo akan digelar pada 30 Oktober 2022 di Benteng Vastenburg, Solo.

Setelah sempat hiatus cukup panjang, kembalinya Rock In Solo sudah bisa dirasakan gegap gempitanya semenjak acara Apokaliptika: A Journey of Rock In Solo, sebuah pertunjukan musik yang juga merupakan bagian dari semesta Rock In Solo dan menampilkan Down For Life bersama sederet talenta terbaik kota Solo seperti gamelan Gondrong Gunarto, penari Luluk Ari, penyanyi keroncong Endah Laras, sinden Whawin Laura dan lainnya pada 18 Desember 2021 di Convention Hall Terminal Tirtonadi.

Langkah pemanasan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Rock In Solo menyiapkan A Journey of Rock in Solo: Chapter, yang merupakan kickstart-show sebelum perhelatan utama dan digelar di 6 kota kabupaten eks Karisidenan Surakarta bersama band-band nasional, band asal Solo, serta emerging artist dari masing-masing daerah. A Journey of Rock in Solo: Chapter adalah langkah konkrit tentang regenerasi dengan melibatkan langsung para calon pemegang estafet semangat ini untuk turut berkontribusi.

A Journey of Rock in Solo: Chapter

18 September - Boyolali (Line up: Siraman Ndalem, Kid Monster, Last Blood, Metalic As)

25 September - Wonogiri (Line up: Gendarong, Crashead, Nothing Was The Same, Vospison)

2 Oktober - Sragen (Line up: Human Inslavement, Eden Adversary, Amorfati, Punitive)

9 Oktober - Sukoharjo (Line up: Kintil Kibing, Spirit Of Life, Hellfreezed, Carnage)

16 Oktober – Klaten/Delanggu (Line up: Sisi Selatan, Baladughal, Wafat, Antitesis)

23 Oktober - Karanganyar (Line up: Gendhar Pecel, Barbershop.OI, Catwari, Pagar Betis)

Rock In Solo 2022 berbenah diri dan mencoba menyajikan rangkaian seru yang belum pernah ada di festival-festival lain di Indonesia. Yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya, Rock In Solo 2022 akan dilangsungkan tidak hanya dalam satu atau dua hari, melainkan satu minggu penuh. Akan ada beberapa acara sampingan seperti Rockparade, Rockscreen, Rockinalle, Rockmarket dan Rockcon dengan puncak acara di hari terakhir adalah gelaran Rock In Solo Open Air 2022.

- Rockparade merupakan pertunjukan musik di luar panggung utama Rock In Solo Open Air 2022 yang akan menjadi bagian dari rangkaian acara festival. Rockparade akan digelar di beberapa bar/café di Solo.

- Kancah perfilman Indonesia dalam lima tahun terakhir cukup banyak dipenuhi oleh sinema musik, dari dokumenter band hingga acara. Di Rockscreen, film-film tersebut akan diputar dan bisa dinikmati baik oleh penggemar musik juga penonton umum.

- Musik metal memiliki hubungan erat dengan seni visual, mulai dari artwork t-shirt, kover album sampai dekorasi panggung. Hal tersebut yang coba diangkat oleh Rock In Solo dengan mengadakan eksibisi seni Rockinalle di galeri seni Tumurun, Solo dengan menampilkan karya- karya dari para seniman musik cadas Indonesia.