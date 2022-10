Terjemahan Lirik Lagu Only Love Can Hurt Like This - Paloma Faith, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Lagu yang berjudul Only Love Can Hurt Like This ini dipopulerkan oleh Paloma Faith.

Akan tetapi lagu Only Love Can Hurt Like This, diciptakan oleh Dianne Warren.

Lagu ini dirilis pada 2014 merupakan salah satu singel milik Paloma Faith.

Meskipun sudah dirilis sejak 8 tahun yang lalu, lagu ini kembali viral.

Lagu Only Love Can Hurt Like This sering muncul di berbagai media sosial, termasuk TikTok dan Instagram.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Only Love Can Hurt Like This yang dinyanyikan Paloma Faith:

I’d tell myself you don’t mean a thing

Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa kau tidak bermaksud apa-apa

But what we got, got no hold on me

Tapi apa yang kita punya, tidak tahan terhadapku

But when you’re not there I just crumble

Tapi saat kau tidak di sana aku hanya hancur

I tell myself that I don’t care that much

Kukatakan pada diriku sendiri bahwa aku tidak

terlalu peduli padanya

But I feel like I die till I feel your touch

Tapi aku merasa seperti aku mati sampai aku merasakan sentuhanmu

Only love, only love can hurt like this

Hanya cinta, hanya cinta yang bisa menyakitkan seperti ini

Only love can hurt like this

Hanya cinta yang bisa menyakitkan seperti ini

Must have been a deadly kiss

Pasti ciuman mematikan