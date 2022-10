Chord Gitar dan Lirik Lagu Kau Terbaik Untukku - Dadali: Tuhan Jaga Dia Untukku

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Kau Terbaik Untukku dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang dibentuk pada 2008, lalu.

Lagu Kau Terbaik Untukku dirilis 2021.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Kau Terbaik Untukku - Dadali:

Intro

C G Am Em

F C G

C G

sayang dengarkanlah aku

Am Em

dengarkanlah isi hatiku

F C

hanya dirimu yang aku cintai

Dm G

kaulah yang terbaik untukku

C G

sayang dengarkanlah aku

Am Em

dengarkanlah isi hatiku

F C

ku terima semua kekuranganmu

Dm G

apa adanya ku kan setia untukmu

C G

Tuhan jaga dia untukku

Am Em

selamanya kan tetap milikku

F C

sampai nanti di akhir waktu

Dm G

dia yang kan temani hidupku

C G

Tuhan jaga dia untukku

Am Em

selamanya kan tetap milikku

F C

sampai nanti di akhir waktu

Dm G

dialah yang terakhir untukku

C G

sayang dengarkanlah aku

Am Em

dengarkanlah isi hatiku

F C

hanya dirimu yang aku cintai

Dm G

kaulah yang terbaik untukku

C G

sayang dengarkanlah aku

Am Em

dengarkanlah isi hatiku

F C

ku terima semua kekuranganmu

Dm G

apa adanya ku kan setia untukmu

C G

Tuhan jaga dia untukku

Am Em

selamanya kan tetap milikku

F C

sampai nanti di akhir waktu

Dm G

dia yang kan temani hidupku

C G

Tuhan jaga dia untukku

Am Em

selamanya kan tetap milikku

F C

sampai nanti di akhir waktu

Dm G

dialah yang terakhir untukku

A

uu

D A Bm F#m

ho oo

G D E A

ho uwoo

D A

Tuhan jaga dia untukku

Bm F#m

selamanya kan tetap milikku

G D

sampai nanti di akhir waktu

Em A

dia yang kan temani hidupku

D A

Tuhan jaga dia untukku

Bm F#m

selamanya kan tetap milikku

G D

sampai nanti di akhir waktu

Em A

dialah yang terakhir untukku

D A Bm F#m

ooo o uwou

G D Em A

D

