Terjemahan Lagu Thank You - Dido, Viral di TikTok: The Morning Rain Clouds Up My Window

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Thank You ini dinyanyikan oleh Dido.

Sekarang ini Lagu Thank You yang dinyanyikan Dido bersama Eminem sedang viral di TikTok.

Tidak hanya musik, lagu ini juga memiliki arti yang cukup mendalam.

Sebelumnya lagu ini dirilis pada tahun 2000.

Lagu ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bertahan hidup.

Lantaran ada sosok pria yang selalu ada untuknya dalam suka dan duka.

Berikut ini terjemahan lagu Thank You yang dipopulerkan oleh Dido:

My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all

Tehku telah dingin, aku heran kenapa aku harus turun dari ranjang

The morning rain clouds up my window and I can't see at all

Hujan pagi hari membayangi jendelaku dan aku tak melihat apa-apa

And even if I could it'd all be grey, but your picture on my wall

Dan meskipun aku bisa melihat maka semuanya akan terlihat abu-abu, namun gambarmu yang menempel di dinding kamarku

It reminds me that it's not so bad, it's not so bad

Mengingatkanku bahwa keadaan tidaklah seburuk itu, tidaklah seburuk itu

I drank too much last night, got bills to pay, my head just feels in pain

Aku terlalu banyak minum tadi malam, harus membayar tagihan, kepalaku pusing

I missed the bus and there'll be hell today, I'm late for work again

Aku ketinggalan bis dan pasti akan ada bencana hari ini, aku telat kerja lagi

And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day

Dan jikapun aku di sana, mereka semua akan mengira aku takkan betah di sana