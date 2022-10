Chord Gitar dan Lirik Lagu Sayang Pakabar - Dadali: Jauh Kau Pergi Tinggalkan Aku

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Sayang Pakabar dari Dadali.

Dadali merupakan band asal Bogor yang dibentuk pada 2008, lalu.

Lagu Sayang Pakabar dirilis 2021.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sayang Pakabar - Dadali:

Intro :

C.. Em..

F G C G



C Em

sayang.. apa kabar kamu..

Am Em

masih ingatkah kau pada diriku..

F C

yang dulu pernah.. dan slalu ada..

Dm G C

di setiap waktu.. menemanimu..

C Em

sayang.. ku merindukanmu..

Am Em

rindukan senyum dan canda tawamu..

F C

tak pernah kulupa.. semuanya itu..

Dm G C

dan tak pernah kubisa.. melupakanmu..



Reff :

Am Em

jauh kau pergi.. tinggalkan aku..

F C G

ku harus bisa merelakanmu..

Am Em

mungkin ini yang.. terbaik untukku..

F G

ku harus bisa melepaskanmu..

C Em

sayang.. ku merindukanmu..

Am Em

rindukan senyum dan canda tawamu..

F C

tak pernah kulupa.. semuanya itu..

Dm G C

dan tak pernah kubisa.. melupakanmu..



Reff :

Am Em

jauh kau pergi.. tinggalkan aku..

F G C G

kuharus bisa merelakanmu..

Am Em

mungkin ini yang.. terbaik untukku..

F G

ku harus bisa melepaskanmu.. uwoo..



Musik :

Am.. Em.. F..

CG Am. .Em. .F.. G.. ooo..



Reff :

Am Em

jauh kau pergi.. tinggalkan aku..

F G C G

kuharus bisa merelakanmu..

Am Em

mungkin ini yang.. terbaik untukku..

F G A

ku harus bisa melepaskanmu.. uuuu.. (overtune)

Bm F#m

jauh kau pergi.. tinggalkan aku..

G D A

kuharus bisa merelakanmu.. uwoo..

Bm F#m

mungkin ini yang.. terbaik untukku..

G A

ku harus bisa melepaskanmu..

Bm F#m

jauh kau pergi.. tinggalkan aku..

G A D A

kuharus bisa merelakanmu.. uwoo..

Bm F#m

mungkin ini yang.. terbaik untukku..

G A

ku harus bisa melepaskanmu.. woo..

D F#m

sayang.. apa kabar kamu..

