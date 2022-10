Kunci Gitar dan Lirik Lagu TKW - Difarina Indra Adella: Kucoba Tuk Mendekati, Senyum Simpulnya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar dan lirik lagu TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang dinyanyikan Difarina Indra Adella.

Lagu TKW ditulis oleh H Soleh Akbar dan populer sejak tahun 2000-an.

Kunci Gitar TKW - Difarina Indra Adella :

[ Capo fret 3 ]

Intro : Am F G Am Am-Bm-C-Dm

Am F G Am

D F G F G F Am

Am

kala ku di negeri orang

F G C

berjumpa dengan seorang wanita

Dm

parasnya cantik

Am

aduhai sangat menggoda

E

ku sapa dia tiada curiga

Int. F G Am

Am

kucoba tuk mendekati

F G C

senyum simpulnya tak menaruh benci

Dm

berbasa-basi

Am

ku mengenalkan dirinya

E Am

dia TKW cantik jelita

Musik : Am F Dm G Am

F G Am

G F Am F Am

Reff I :

Am

tenaga kerja wanita

F

jauh di mancanegara

G

asal punya ketrampilan

C

oke saja

Int. F G Am

Am

tenaga kerja wanita

F

jauh di mancanegara

G

kaulah srikandi

C

tumpuan keluarga

Dm

pabila kau pulang

Am

di kampung halaman

E

kecantikanmu akan selalu

Am F G Am

dikenang

Am

kucoba tuk mendekati

F G C

senyum simpulnya tak menaruh benci

Dm

berbasa-basi

Am

ku mengenalkan dirinya

E Am

dia TKW cantik jelita

Musik : Am F Dm G Am

F G Am

G F Am F Am

Reff II :

Am

disana beda bahasa

F

juga berbeda budaya

G

lindungilah dirimu

C

iman dan taqwa

Int. F G Am

Am

jagalah martabat bangsa

F

jujur syarat yang utama

G

ingatlah engkau

C

pahlawan devisa

Dm

pabila kau pulang

Am

di kampung halaman

E

kecantikanmu akan selalu

Am F G Am

dikenang

Am

kala ku di negeri orang

F G C

berjumpa dengan seorang wanita

Dm

parasnya cantik

Am

aduhai sangat menggoda

E

ku sapa dia tiada curiga

Int. F G Am

Am

kucoba tuk mendekati

F G C

senyum simpulnya tak menaruh benci

Dm

berbasa-basi

Am

ku mengenalkan dirinya

E Am

dia TKW cantik jelita

E Am

dia TKW cantik jelita

