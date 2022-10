Lirik dan Terjemahan Lagu The Spirit Carries On - Dream Theater: If I Die Tomorrow, I'd Be Alright

Band Dream Theater di 30th Anniversary Tour 2015 di Belarus hingga Finlandia (Photos by Darko Boehringer) - Lirik dan terjemahan lagu The Spirit Carries On dari Dream Theater, dari album Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah lirik dan terjemahan lagu The Spirit Carries On dari Dream Theater.

The Spirit Carries adalah lagu Dream Theater dari album Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory yang dirilis pada tahun 1999.

Lagu The Spirit Carries On - Dream Theater bercerita tentang bagaimana seseorang memaknai hidupnya.

Adapun lirik dan terjemahan lagu Little Joy dari Kurosuke tersebut berikut ini.

Baca juga: Chord Gitar Lagu The Spirit Carries On - Dream Theater

Band beraliran metal progresif Dream Theater menunjukkan aksinya dalam Jogjarockarta International Music Festival 2017. (TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI)

Baca juga: Daftar 5 Lagu Terbaik Dream Theater, Metropolis Part I hingga On the Backs of Angels

Lirik dan Terjemahan Lagu The Spirit Carries On - Dream Theater

Where did we come from?

(Dari mana muasal kita?)

Why are we here?

(Kenapa kita di sini?)

Where do we go when we die?

(Kemana kita pergi saat mati?)

What lies beyond?

(Apa yang ada di luar sana?)

And what lay before?

(Dan apa yang ada sebelum kita?)

Is anything certain in life?

(Apakah dalam hidup ini ada yang pasti?)

They say, "Life is too short, the here and the now"

(Mereka bilang, "Hidup terlalu singkat, di sini dan saat ini")

And you're only given one shot

(Dan kau hanya diberi satu kesempatan)

But could there be more?

(Namun mungkinkah ada yang lain?)