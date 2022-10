Atta Halilintar Larang Ameena Pacaran hingga Umur 24 Tahun: No Boyfriend until 2046

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber Atta Halilintar larang sang putri, Ameena Hanna Nur Atta alias Ameena berpacaran.

Atta Halilintar tampak tak rela jika Ameena menjalin hubungan asmara di masa mudanya.

Diketahui, Ameena lahir pada 22 Febuari 2022 lalu, artinya putri Aurel Hermansyah ini baru memasuki usia delapan bulan.

Namun, Atta Halilintar telah membuat perjanjian untuk Ameena hingga 2046 mendatang.

Momen tersebut dibagikan Atta Halilintar pada akun Instagram pribadinya @attahalilintar.

Dalam video yang diunggah Atta Halilintar terlihat ia sedang membentangkan kaos putih polos yang bertuliskan No Boyfriend Until 2046.

Di depan Atta Halilintar duduklah Ameena di atas meja.

Lalu, Atta Halilintar menunjukkan kertas yang berjudul Contarct.

Atta Halilintar pun menuntun Ameena untuk menanda tangani contract tersebut.

Bayi polos itu hanya terlihat tersenyum manis ke arah kamera.

Suami Aurel Hermansyah mengatakan bahwa ini bukan sebuah paksaan.

Postingan Atta Halilintar tentang larangan untuk Ameena berpacaran. (Instagram @attahalilintar)

"Here we go!

Deal!

*Tanpa paksaan ya," tulis Atta Halilintar.

