Chord Gitar dan Lirik Lagu Setulus Mencintaimu - Dadali: Aku Kan Menjagamu Sepenuh Jiwaku

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Setulus Mencintaimu dari Dadali.

Dadali merupakan band asal Bogor yang dibentuk pada 2008 lalu.

Lagu Setulus Mencintaimu dirilis 2021.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Setulus Mencintaimu - Dadali:

Intro : Am..G..Am F G..

C Am

Segala cara.. aku lakukan..

Dm G

agar kau tak bersedih.. lagi..

C Am

lupakan semua.. masa lalumu..

Dm G

ada aku disini.. untukmu..

Am F G

Sayangku.. dengarkanlah aku..

Am F G

dia tak.. baik 'tuk dirimu..

Reff :

Am F

Aku kan.. menjagamu..

G C

sepenuh jiwaku..

Dm E

setulus hatiku.. mencintaimu..

Am F

aku kan.. menyayangmu..

G C

seumur hidupku..

Dm E

tak berhenti ku.. 'tuk mencintaimu..

C Am

Lupakan semua.. masa lalumu..

Dm G

dia tak baik untuk.. dirimu..

Am F G

Sudahlah.. jangan kau bersedih..

Am F G

ada aku.. disini untukmu..

Reff :

Am F

Aku kan.. menjagamu..

G C

sepenuh jiwaku..

Dm E

setulus hatiku.. mencintaimu..

Am F

aku kan.. menyayangmu..

G C

seumur hidupku..

Dm E

tak berhenti ku.. 'tuk mencintaimu..

Musik : Am F G C

Dm..E..

Reff :

Am F

Aku kan.. menjagamu..

G C

sepenuh jiwaku..

Dm E

setulus hatiku.. mencintaimu..

Am F

aku kan.. menyayangmu..

G C

seumur hidupku..

Dm E

tak berhenti ku.. 'tuk mencintaimu..

Am F

Aku kan.. menjagamu..

G C

sepenuh jiwaku..

Dm E

setulus hatiku.. mencintaimu..

Am F

aku kan.. menyayangmu..

G C

seumur hidupku..

Dm E

tak berhenti ku.. 'tuk mencintaimu..

Outro : Am F G..

Am F G..

Am..

(Tribunnews.com)