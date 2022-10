Chord Gitar dan Lirik Lagu Coba Bertahan - Vagetoz: Dengarlah Hatiku yang Mencintaimu

TRIBUNNEWS.COM - Vagetoz merupakan grup musik yang beraliran rock alternatif.

Grup musik ini dibentuk tahun 1999 di Sukabumi.

Anggotanya berjumlah 6 orang yaitu Teguh Permana (vokal), Acep Gunawan alias Son (gitar), Irman alias Nuki (gitar), Budi alias Eboth (bass), Rudi alias Iday (drum).

Pada tahun 2021, Vagetoz mengeluarkan singel baru berjudul Coba Bertahan.

Berikut chord dan lirik lagu Coba Bertahan - Vagetoz:

G G C C Am D D

G G C C G G C C



G Am

aku kan ‘slalu mencintaimu

D G

kan ‘slalu menyayangimu

E Am D

kan ‘slalu merindukanmu

G Am

walau sering kali kau sakiti aku

D G

sering kali kau buat ku bersedih

E Am

aku kan coba bertahan

D

untukmu

C G

kuharap kau mengerti

Am D

karena ku tak ingin kehilanganmu

Reff:

D C D

dengarlah hatiku yang mencintaimu

G

dengan sangat tulus

E

yang masih sanggup

Am

slalu setia padamu

D G

meskipun ku tau kau telah selingkuh

G C D

selama ini ku menahan

G

perih sakit yang tlah kau beri

E Am

karena aku mmalykordasih slalu berharap

D G

kau akan berubah seperti dulu lagi

G

oh

Am Bm Am G

Am Bm C D

C G

kuharap kau mengerti

Am D

karena ku tak ingin kehilanganmu

D C D

dengarlah hatiku yang mencintaimu

G

dengan sangat tulus

E

yang masih sanggup

Am

slalu setia padamu

D G

meskipun ku tau kau telah selingkuh

G C D

selama ini ku menahan

G

perih sakit yang tlah kau beri

E Am

karena aku masih slalu berharap

D C

kau akan berubah seperti dulu

Cm G G

lagi

G Am

walau sering kali kau sakiti aku

D G

sering kali kau buat ku bersedih

E Am

aku kan coba bertahan

(Tribunnews.com)