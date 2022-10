Perankan Siswi SMA, Tantangan Terbesar Natasha Wilona di Series Skaya And The Big Boss

Natasha Wilona dan pemain series Skaya and The Big Boss dalam jumpa pers di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Natasha Wilona akan beradu peran dengan aktor muda Rayn Wijaya dalam series Skaya and The Big Boss.

Drama komedi romantis Skaya and The Big Boss rencananya akan melakukan proses syuting pekan depan.

Natasha berperan sebagai Skaya. Ia dikisahkan sebagai siswa sekolah menengah atas (SMA) berusia 16 tahun.

"Aku dipercaya memerani peran anak SMA jadi itu tantangan terbesar aku. Cuma yang terjadi di film ini bisa jadi ini menjadi tantangan terbesar aku selama menjadi aktris," ungkap Nathasa Wilona.

Sementara Rayn Wijaya sebagai Sagara dan Jonathan Alden sebagai Skara.

Rayn Wijaya turut menjelaskan karakter yang akan dimainkan dalam series Skaya and The Big Boss (SATBB).

"Aku ini berperan sebagai Sagara, biasa dikenal Big Boss, dia ada sebabnya kenapa dipanggil si Big Boss, sebenarnya ada alasan kenapa dia dipanggil itu, dan dia jago beladiri taekwondo," ujar Rayn Wijaya.

Selain itu dirinya juga siap untuk mewujudkan ekspetasi para pembaca novel tersebut dalam series Skaya and The Big Boss lewat perannya bareng Nathasa Wilona.

"So far aku baru project pertama bareng Wilona tapi kita udah ada proses reading, walaupun engga lama tapi aku yakin berita bisa memberikan yang terbaik," lanjut Rayn.

Selain ketiganya, beberapa aktor muda juga akan berada peran dalam series Skaya and The Big Boss seperti, Kevin Leonardho sebagai Zahai, Alzi Markers sebagai Aidan, Raisya Bawazier sebagai Raya Dan masih banyak yang lainnya.

Dijadwalkan jika series yang didapati dari Wattpad ini akan tayang pada Januari 2023 mendatang.

Series Drama Romantik Komedi ini berkisah tentang Skaya memiliki seorang kembaran identik bernama Skara.

Karena pengaturan orang tuanya, Skaya harus menggantikan alias menyamar sebagai Skara di sekolah baru kembarannya dan tinggal di asrama sekolah.